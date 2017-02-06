Ltb Engelsiz Dans Okulu, İlk Yaşını Kutladı

Pasta kesiminin de olduğu kutlamada, çocuklar dans edip eğlendi.

Stüdyo 21 dansçılarıyla Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın da yer aldığı LTB Engelsiz Dans Okulu’nun ilk yaş kutlamasına, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi Başkanı Çelen Çağansoy da katıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Stüdyo 21’in katkısı, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komitesi’nin girişimleriyle hayat bulan ve özel gereksinimli bireylerin ücretsiz dans dersleriyle sosyalleşmesini sağlayan okulun 1’inci yaşı için parti düzenlendi.