Ltb Engelsiz Dans Okulu 4. Dönem Kursları Başlıyor





Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve LTB Çocuk Hakları Birimi tarafından bu yıl dördüncü dönemi gerçekleştirilecek Engelsiz Dans Okulu’nun çalışmaları, 7 Kasım Çarşamba günü başlayacak.LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Çocuk Hakları Birimi ile Stüdyo 21 işbirliğinde yürütülen çalışmalar Çarşamba günleri 13.30-15.00 saatleri arasında Belediye Pazarı yanında yer alan Stüdyo 21 dans salonunda yapılacak.Katılımın ücretsiz olduğu dans kurslarına kayıt ve detaylı bilgi için 0548 852 05 82 numaralı telefon aranabilir.(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI