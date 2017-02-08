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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Ltb’den Uyarı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yaşlılara Hizmet Birimi’ne bağlı üyeleri ve Lefkoşalı yurttaşları uyardı. LTB adına birime üye olan bazı yaşlıların evlerine giden kişilerin&nbsp; kimlik bilgileri ve ikametgâhları hakkında sorular sorarak bilgi edinmeye çalıştıkları, itiraz edenlerin ise tehdit edilerek korkutulmaya çalışıldığına dair ihbar alındığı vurgulandı.

Ltb'den Uyarı
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LTB PERSONELİ OLDUĞUNU İDDİA EDEREK YAŞLILARA HİZMET BİRİMİ’NE BAĞLI ÜYELERİN KİMLİK VE İKAMETGAH BİLGİLERİNİ ALMAYA ÇALIŞAN KİŞİLER OLDUĞU BELİRTİLEREK, BU KİŞİLERE DİKKAT EDİLMESİ İSTENDİ

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Yaşlılara Hizmet Birimi’ne bağlı üyeleri ve Lefkoşalı yurttaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, LTB adına birime üye olan bazı yaşlıların evlerine giden kişilerin  kimlik bilgileri ve ikametgâhları hakkında sorular sorarak bilgi edinmeye çalıştıkları, itiraz edenlerin ise tehdit edilerek korkutulmaya çalışıldığına dair ihbar alındığı vurgulandı.

“LTB TANITIM KARTLARINI MUTLAKA SORUN”

Üyelerin aranarak bu durumla ilgili bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne de gerekli başvurunun yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Yaşlılara Hizmet Birimi üyeleri ile vatandaşlara, belediyeden geldiğini söyleyenlerden LTB personel tanıtım kartı istenmesi  konusunda uyarıda bulunuldu.

(AK/GUR)

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