Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Ltb’den Öğrencilere Yarıyıl Hediyesi Olarak Çiçek Fidesi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şubat tatili devam eden öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak çiçek fideleri dağıtıyor.

Ltb'den Öğrencilere Yarıyıl Hediyesi Olarak Çiçek Fidesi…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 8 Şubat 17 (TAK): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şubat tatili devam eden öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak çiçek fideleri dağıtıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre belediye öğrencileri,14 Şubat’a kadar 08.30-15.30 arasında LTB tarafından yetiştirilen çiçek fidelerini almak üzere Taşkınköy'deki LTB 50. Yıl Fidanlığı’na davet etti.

Uygulamanın öğrencilere doğa sevgisini aşılamak, sorumluluk bilincini geliştirmek ve çevre duyarlılığı bilincini artırmak amacıyla yapıldığı da belirtildi.

(AK/GÜL) FOTORĞAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman Ve Kttb’ye Ziyaret Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman...
Ktgb’nin, “ev İçi Şiddet” Konusundaki Eğitim Çalışması Yarın Ktgb’nin, “ev İçi Şiddet” Konusundaki Eğitim...
Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler… Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili...
Kıbrıs Müzakereleri… Kıbrıs Müzakereleri…
Ltb’den Uyarı Ltb’den Uyarı
Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili Görüşmeler… Cumhurbaşkanlığı’nda Müzakere Süreciyle İlgili...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman...
Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni...

Haberi Oku