Ltb’den Öğrencilere Yarıyıl Hediyesi Olarak Çiçek Fidesi…

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şubat tatili devam eden öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak çiçek fideleri dağıtıyor.

Lefkoşa, 8 Şubat 17 (TAK): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şubat tatili devam eden öğrencilere yarıyıl hediyesi olarak çiçek fideleri dağıtıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre belediye öğrencileri,14 Şubat’a kadar 08.30-15.30 arasında LTB tarafından yetiştirilen çiçek fidelerini almak üzere Taşkınköy'deki LTB 50. Yıl Fidanlığı’na davet etti.

Uygulamanın öğrencilere doğa sevgisini aşılamak, sorumluluk bilincini geliştirmek ve çevre duyarlılığı bilincini artırmak amacıyla yapıldığı da belirtildi.

(AK/GÜL) FOTORĞAFLI

