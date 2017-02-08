Ltb’den Köpek Sahiplerine Ruhsat Uyarısı

“ÇİP TAKILMASI VE RUHSAT ÇIKARILMASI YASAL ZORUNLULUK”

Lefkoşa, 8 Şubat 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belediye sınırları içerisinde köpek besleyen yurttaşlara çağrıda bulundu.

LTB Sağlık Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nden yapılan açıklamada, köpeklere çip taktırılması ve ruhsat çıkartmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılarak, geçtiğimiz aydan itibaren bu yükümlülükleri yerine getirmeyen yurttaşlara ihbar verildiğini, bu işlemin halen devam ettiği kaydedildi.

“ÇİP YASAL ZORUNLULUK”

7/2008 sayılı Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve Köpekler Yasası gereğince köpeklerin sahipleri tarafından çiplettirilmesinin ve kayıt altına alınmasının yasal zorunluluk olduğu vurgulanırken, köpeklerine belediye tarafından ruhsat çıkarmayan yurttaşlar hakkında dava açılmaya başlandığı belirtildi.

Köpeklerinin çipi olmayan kişilerin öncelikle kendi veterinerlerinden köpeklerine çip taktırması, sonrasında ise LTB’den ruhsat çıkarmaları gerektiği dile getirilirken, çip taktırılmışsa belgeleri ile birlikte LTB’ye başvurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada yurttaşların mağduriyet yaşamamaları için verilen yasal süre içerisinde köpeklerini ruhsatlandırmaları da önemle vurgulandı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN LTB ARANABİLİR

Yurttaşların köpeğinin çip numarasını gösteren belge ve köpeğinin kartı ile LTB’ye gelmesi durumunda ruhsatlarını çıkarabileceğinin altı çizilen açıklamada, bilgi için 2285221 (Dahili 1441-1410-1490) numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

(DOĞ/GÜL)

