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27 Nisan 2017 Perşembe 10:46

Ltb’den Çocuklara Yemek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine yemekli etkinlik düzenledi.

Ltb'den Çocuklara Yemek
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Lefkoşa, 27 Nisan 17 (T.A:K.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine yemekli etkinlik düzenledi.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, LTB organizasyonunda,Nihat’ın Yeri Restoran ile Kıbrıs Online Ltd katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak çocuklara eşlik etti.

Çocuklarla sohbet eden ve mutluluklarını paylaşan Başkan Harmancı, sadece bir gün değil, her gün çocukların yüzlerinin gülmesi temennisinde bulundu.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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