Ltb’den Anneler Günü Etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’nin her hafta rutin olarak Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları anneler oldu.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’nin her hafta rutin olarak Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları anneler oldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi bölgesinde yaşayan ve LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye olan 45 annenin katıldığı etkinlikte, LTB Paylaşım Mutfağı tarafından hazırlanan yemekler annelerle paylaşıldı.

Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte, Lefkoşalı anneler dans ederek müzik grubunun şarkılarına eşlik etti.

BAŞKAN HARMANCI: “YÜZLERDEKİ GÜLÜMSEME EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak anneler ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Harmancı, Lefkoşa bölgesindeki yaşlılara yönelik hizmet ve etkinlikleri hiç aksatmadan devam ettirdiklerini ve bundan ötürü duyulan memnuniyetin LTB için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Harmancı, “Paylaşmak, el ele vermek ve güzel şeyler başarabilmektir” noktasından hareketle ihtiyaçlı kişilere yönelik hizmet vermeye başlayan Paylaşım Mutfağı’nın kısa sürede, farklı etkinlik ve ihtiyaçlar için de hizmet verebilecek kapasiteye çıkmasının da önemine dikkat çekti.

Başkan Harmancı, etkinlikte annelerin yüzlerindeki gülümsemelerin kendileri için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu da dile getirdi.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI