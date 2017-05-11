Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Ltb’den Anneler Günü Etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’nin her hafta rutin olarak Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları anneler oldu.

Ltb'den Anneler Günü Etkinliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi’nin her hafta rutin olarak Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) düzenlediği etkinliğin bu haftaki konukları anneler oldu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi bölgesinde yaşayan ve LTB Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye olan 45 annenin katıldığı etkinlikte, LTB Paylaşım Mutfağı tarafından hazırlanan yemekler annelerle paylaşıldı.

Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte, Lefkoşalı anneler dans ederek müzik grubunun şarkılarına eşlik etti. 

BAŞKAN HARMANCI: “YÜZLERDEKİ GÜLÜMSEME EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak anneler ile tek tek ilgilendi ve sohbet etti.

Etkinlikte kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Harmancı, Lefkoşa bölgesindeki yaşlılara yönelik hizmet ve etkinlikleri hiç aksatmadan devam ettirdiklerini ve bundan ötürü duyulan memnuniyetin LTB için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Harmancı, “Paylaşmak, el ele vermek ve güzel şeyler başarabilmektir” noktasından hareketle ihtiyaçlı kişilere yönelik hizmet vermeye başlayan Paylaşım Mutfağı’nın kısa sürede, farklı etkinlik ve ihtiyaçlar için de hizmet verebilecek kapasiteye çıkmasının da önemine dikkat çekti.

Başkan Harmancı, etkinlikte annelerin yüzlerindeki gülümsemelerin kendileri için en büyük motivasyon kaynaklarından biri olduğunu da dile getirdi.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haspolat’ta Fabrika Yangını Haspolat’ta Fabrika Yangını
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Sergisi Açıldı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi Öğrencilerinin...
Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi” Htks: “ocak Ayı Harcırahları Hala Ödenmedi”
Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını Oy Birliğiyle Onayladı Sayıştay Komitesi Bazı Belediyelerin Denetim Raporlarını...
Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor Iı. Kktc Kobi Zirvesi Bugün Sona Eriyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Haspolat’ta Fabrika Yangını

Haberi Oku