Ltb Çocuklara Ve Yetişkinlere Yönelik Teraryum Atölye Çalışması Düzenledi

Lefkoşa, 9 Eylül 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Teraryum Atölye çalışması düzenlenerek, çocuklara ve yetişkinlere teraryumda bitki ekim teknikleriyle ilgili bilgi verildi. Çalışma dün Bandabuliya’da gerçekleştirildi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, sabah 10:00-11:00 saatleri arasında çocuklara ve akşamüzeri 17:30-19:00 saatleri arasında yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilen atölye çalışmasında eğitmen tasarımcı Aycan Akçın tarafından bilgiler verildi.



Genellikle cam ve plastik maddelerden imal edilen ve içinde sürüngenler, böcekler, bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği akvaryum benzeri tankların genel adı olan teraryumda (topraklı fanus) bitki ekimi teknikleri hakkında katılımcılara hem bilgi verildi hem de bitkilerle fanuslarda uygulama yapıldı.



LTB Başkanı Mehmet Harmancı da, teraryum çalışmalarına katılarak hem ekolojik sürdürülebilirliğe katkı sağlayan çevreci bir uygulama olan hem de kişinin yaratıcılık ve hayal gücünü kullanıldığı atölyeye katılanlara güzel bir çalışma günü diledi.



(ÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI

