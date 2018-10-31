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Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu

GEREKEN NOKTALARDA YOLUN TRAFİK AKIŞINA KAPATILABİLECEĞİ DE BELİRTİLDİ

Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu

GEREKEN NOKTALARDA YOLUN TRAFİK AKIŞINA KAPATILABİLECEĞİ DE BELİRTİLDİ

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:04
Ltb Cadılar Bayramı Kutlamaları Sırasında Güvenliği Sağlamak Amacıyla Bir Dizi Tedbir Aldığını Duyurdu
GEREKEN NOKTALARDA YOLUN TRAFİK AKIŞINA KAPATILABİLECEĞİ DE BELİRTİLDİ

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi,  şehirde güvenliği sağlamak amacıyla Lefkoşa’da ve özellikle de Osmanpaşa Caddesi’nde 31 Ekim’de Cadılar Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinlikler için bir dizi tedbir aldığını, gerekli görülen noktalarda yolun trafik akışına kapatılabileceğini duyurdu.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan kontrolsüz ve güvenliğin sağlanamadığı bir durumla karşı karşıya kalmamak için herhangi bir yol kapatmasına önceden gidilmeyeceği ancak alınabilecek tüm tedbirler için hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.

Herhangi bir insan ve araç sıkışıklığının yaşanmaması için, eğlencenin cadde içerisine taşmasının gözlenmesi durumunda gereken tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada, “Halkımızın güvenliği ve huzuru göz önünde bulundurularak, Osmanpaşa Caddesi, gerek görülen noktalarında yol güvenlikli bir şekilde trafik akışına kapatılacak. Konuyu kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.

Açıklamada,  geçtiğimiz yıl  gecenin ilerleyen saatlerinde kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden kapanan Osman Paşa Caddesi’nde sorunlar yaşandığı ve özellikle bölge halkının bundan olumsuz etkilendiği de  hatırlatıldı.

(ÖZ/HA)

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