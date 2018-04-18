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Ltb Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi Başladı

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilen “Beyaz Yasemin” projesinde 5. dönem bugün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi ile başladı.

Ltb Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi Başladı

Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilen “Beyaz Yasemin” projesinde 5. dönem bugün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi ile başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
Ltb Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi Başladı
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Lefkoşa, 18 Nisan 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilen “Beyaz Yasemin” projesinde 5. dönem bugün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi ile başladı.

LTB Mehmet Vahip toplantı salonunda gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verildi.

BAŞKAN HARMANCI: “BEYAZ YASEMİN LEFKOŞA’YA DAHA DA YAYILACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Beyaz Yasemin projesinde her geçen gün standardın yükseltildiğini gerek hijyen gerekse de hizmet kalitesine yansıyan unsurları içinde barındırdırıp işletmelere önemli yenilik ve katkı sağladığına vurgu yaptı.

Harmancı, “Umarım Turizm Bakanlığı da bu yıl Beyaz Yasemin belgesinin tanıtımı için gereken ilgi ve alakayı gösterir” dedi.

Beyaz Yasemin projesi, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sürdürülüyor.

Bu kapsamda iş yerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi için oluşturulan komisyon; LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcisinden oluşuyor.

(RU/HÖ) FOTOĞRAFLI

 

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