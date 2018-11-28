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Ltb Başkanı Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir İle Görüştü

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Ltb Başkanı Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir İle Görüştü

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve beraberindeki heyet ile görüştü.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:40
Ltb Başkanı Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Akdemir İle Görüştü

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ve beraberindeki heyet ile görüştü.

LTB’den yapılan açıklamada, belediyede gerçekleşen görüşmede iki belediye arasında oluşturulabilecek yakın ilişkiler ve işbirlikleri üzerine fikir alış verişi yapıldığı kaydedildi. İki başkan ayrıca belediyelerinin çalışmaları ve projeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

BAŞKAN HARMANCI: “ZONGULDAK, ALIN TERİ VE EMEĞİN ŞEHRİDİR”

Görüşmede bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Zonguldak için ‘alın teri ve emeğin şehri’ tanımlamasında bulunarak, Bülent Ecevit’in şehri olması nedeni ile Kıbrıslıların gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı, demokrasi insan hakları ve barış mücadelesinde iki şehrin ortak atacağı adımlar olduğuna inanç belirterek, görüşmenin ileride önemli kazanımlar getirmesini temenni etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Özdemir de Zonguldak ile ilgili bilgi verdi.

Görüşmenin ardından iki başkan günün anısına birbirlerine şehirlerini simgeleyen hediyeler sundu.

(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI


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