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Ltb Başkanı Harmancı, “sol Anahtarı” Grubunu Kabul Etti

HARMANCI: “ÜLKENİN VARLIĞI, O ÜLKENİN KÜLTÜR-SANAT ÜRETİMLERİNİN KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE CANLILIĞIYLA DOĞRU ORANTILI”

Ltb Başkanı Harmancı, “sol Anahtarı” Grubunu Kabul Etti

HARMANCI: “ÜLKENİN VARLIĞI, O ÜLKENİN KÜLTÜR-SANAT ÜRETİMLERİNİN KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE CANLILIĞIYLA DOĞRU ORANTILI”

24 Temmuz 2018 Salı 10:58
Ltb Başkanı Harmancı, “sol Anahtarı” Grubunu Kabul Etti
HARMANCI: “ÜLKENİN VARLIĞI, O ÜLKENİN KÜLTÜR-SANAT ÜRETİMLERİNİN KALİTESİ, ÇEŞİTLİLİĞİ VE CANLILIĞIYLA DOĞRU ORANTILI”
Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Sol Anahtarı” grubunu kabul etti. 
LTB Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Harmancı konuk müzisyenlere belediyenin kültür-sanat çalışmaları ile ilgili bilgi verirken Sol Anahtarı grubu üyeleri de müzikal çalışmaları ve yeni albümleri “Yolda” nın üretim süreçleri hakkında Başkan Harmancı’yı bilgilendirdi.
Grup üyeleri kabulde, albümleri “Yolda” yı Başkan Harmancı’ya takdim etti. 
HARMANCI “YOLDA” ADLI ALBÜMLERİ İÇİN TEBRİK ETTİ
LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin varlığının o ülkenin kültür-sanat üretimlerinin kalitesi, çeşitliliği ve canlılığıyla doğru orantılı olduğunu kaydederek, Sol Anahtarı grubunun hem ürettikleriyle hem dayanışmacı ruh ile toplumsal hayata ve mücadele yaşamına kattıklarıyla çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyledi. 
“Ülkenin ezgilerini, havasını, yaşamını, mücadelesini, komşu toprakların barış mesajları ile dolu kardeş halk türkülerini harmanladıkları Yolda albümünden dolayı Sol Anahtarı üyesi müzisyenleri ve albüme emek ve katkı koyan herkesi tebrik ederim” diyen Harmancı, grup üyelerine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi. 
(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI

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