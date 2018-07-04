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Ltb Başkanı Harmancı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

HARMANCI: “YEREL YÖNETİMLERLE MUHTARLIKLAR İÇİN DAHA İŞLEVSEL, ENTEGRE VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR SİSTEM OLUŞTURMASI GEREK”

Ltb Başkanı Harmancı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

HARMANCI: “YEREL YÖNETİMLERLE MUHTARLIKLAR İÇİN DAHA İŞLEVSEL, ENTEGRE VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR SİSTEM OLUŞTURMASI GEREK”

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:15
Ltb Başkanı Harmancı Muhtarlarla Bir Araya Geldi
HARMANCI: “YEREL YÖNETİMLERLE MUHTARLIKLAR İÇİN DAHA İŞLEVSEL, ENTEGRE VE İŞBİRLİĞİNE DAYALI BİR SİSTEM OLUŞTURMASI GEREK”
Lefkoşa, 4 Temmuz 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yerel yönetimlerle muhtarlıklar için daha işlevsel, entegre ve işbirliğine dayalı bir sistem oluşturması gerektiğini belirtti. 
“Muhtarlıklar için belediyelere bağlı olmayacak ama belediyelerle işbirliğini geliştirecek bir modeli kurmak zorundayız. Bunu kurgulamak hepimizin gündeminde olmalı” diyen Harmancı yerel yönetimler konusunda yapılması hedeflenen reforma işaret etti.
LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı bugün belediye sınırları içindeki muhtarlarla bir araya geldi. Görüşmede, geçmiş dönemin değerlendirmesi yapıldı, yeni dönemin projeleri konuşuldu. 
LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yapılan görüşmede Harmancı muhtarlarla hem 2018-2022 dönemi yol haritasını paylaştı hem de görüş ve önerileri dinledi. LTB Başkanı Harmancı, muhtarlarla  işbirliklerinin ve dayanışmalarının süreceğine de inanç belirterek, “LTB Muhtarlar Masası her zaman muhtarlarımızın yanındadır” dedi.
2015’te kurdukları LTB Muhtarlar Masası’nın 2018-2022 döneminde de faaliyetlerini etkin şekilde sürdüreceğini söyleyen Harmancı, hem belediyelere hem muhtarlıklara yardımcı olacak konsey veya komiteler oluşturmayı ve bu konseyler ve muhtarlıklarla şehir için uzun soluklu stratejiler belirlemeyi hedeflediklerini kaydetti. 
“KÖTÜ KOKULU GÜNLER ARTIK TARİH OLACAK”
Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım sözü verdiğini, 54 Milyon TL’ye mal olacak “Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı İhalesi”nin Ekim ayında imzalanmasını öngördüklerini ifade eden Mehmet Harmancı, “Lefkoşa’nın kanalizasyon pompa istasyonlarını tamamen yeniliyoruz. Yeni bir de pompa istasyonu inşa ediyoruz. Geçmişten kalan kötü kokulu günler artık tarih olacak. Lefkoşa’nın nüfusuna göre tasarlanan proje 2 yılda tamamlanacak. AB tarafından sağlanacak finansman tek seferde verilen en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor” dedi.
Harmancı, “Bugün itibarıyla LTB’nin 30 milyon TL’lik banka borcu bitmiştir ve bundan sonra yapacağımız borçlanmaları şehre yatırabilecek noktadayız. 2019 yılı için katılımcı bütçe hedefimiz var. 2019 bütçesini oluştururken de muhtarlarla ayrı ayrı bir araya gelip taleplerin, mahallelerin ihtiyaçlarının görüşeceğiz” şeklinde konuştu.
İnsanları yeşillendirmeye teşvik etmek amacıyla başlatacakları “Yeşil Balkon Yarışması” projesini de muhtarlıklarla işbirliği içinde sürdürmek istediklerini ifade eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Taşkınköy’de bunun bir örneğini hayata geçirdikleri ve organik üretimler de yapılabilecek “Hobi Bahçeleri”nin şehre yayılmasını hedeflediklerini aktardı.
“MAHALLE PARKLARINI GÜZELLEŞTİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”
Dört yıllık sürede şehirdeki büyük parkları iyileştirdiklerini, şimdi de mahalle parklarını güzelleştirmeye başlayacaklarını kaydeden Mehmet Harmancı bu konuda da muhtarlarla birlikte çalışacaklarını kaydetti. 
Harmancı, “AB finansmanında yürüttüğümüz Şiddete Karşı Yan Yana Projesi için Temmuz ayında AB uzmanları, belediye ve muhtarların buluşacağı bir toplantıyla projeyi daha katılımcı bir şekilde ilerleteceğiz” dedi.
Harmancı, yerel yönetimlerle muhtarlıklar için daha işlevsel, entegre ve işbirliğine dayalı bir sistem oluşturması gerektiğini de belirtti.
“Muhtarlıklar için belediyelere bağlı olmayacak ama belediyelerle işbirliğini geliştirecek bir modeli kurmak zorundayız. Bunu kurgulamak hepimizin gündeminde olmalı” diyen Harmancı yerel yönetimler konusunda yapılması hedeflenen reforma da işaret etti.
(RÇ/FEZ)  FOTOĞRAFLI 
 

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