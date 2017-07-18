Ltb 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali İçin Kktc Telsim’le Anlaşma İmzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin “Teknoloji ve İletişim Sponsoru” KKTC Telsim oldu.

Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin “Teknoloji ve İletişim Sponsoru” KKTC Telsim oldu.

LTB’de bugün saat 12:00’de gerçekleşen 15.Kıbrıs Tiyatro Festivali Teknoloji ve İletişim Sponsorluğu anlaşması imza töreninde Sponsorluk Anlaşması’na LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve KKTC Telsim adına Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, törene Festival Koordinatörü Kıymet Karabiber da katıldı.

HARMANCI: “FESTİVAL TÜM YIL ÖZLEMLE BEKLENİYOR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile birlikte her yıl başarıyla icra ettiği en büyük kültür-sanat festivalinin Eylül ayını ülkemizde tiyatro ayı haline dönüştürdüğünü ve tüm yıl özlemle beklendiğini söyledi.

Harmancı, 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde KKTC Telsim ile Teknoloji ve İletişim Sponsorluğu sözleşmesi imzalamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Başkan Harmancı, “Festivalimize önemli katkılardan birini de Telsim gerçekleştiriyor. Telsim’e hem festivalimize hem de LTB organizasyonlarına verdikleri değerli katkılar için teşekkür ediyorum.

LTB ve ülkemizin gurur kaynağı olan festivalin yapılabilmesi için sponsorların destekleri çok önemli. En büyük sponsor LTB olurken sizin gibi dostlarla da festivalin farklı noktalarında ihtiyaçlarını el birliği ile tamamlıyor, festivalin içeriğini ve kalitisini artırıyoruz” dedi.

TANPINAR: “FESTİVAL HER YIL BİR ÖNCEKİ YILDAN DAHA İYİ OLARAK İLERLİYOR”

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise konuşmasında 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Vodafone olarak bulunmaktan ve ülke kültür-sanatına birlikte katkı koymaktan dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Tanpınar, büyük bir heyecanla Kıbrıs’ın Tiyatro ayı olan Eylül’ü beklediklerini kaydetti.

Tanpınar “Her yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak şekilde ilerleyen festival bu yıl da bir önceki yıldan çok daha iyi olacak şekilde tiyatro oyunlarını seyirci ile buluşturmuş olacak. Bizler de bu süreçte olmaktan ve bu heyecanı birlikte yaşamaktan dolayı çok mutluyuz ve LTB’ye bu fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ederiz” dye konuştu.

Tanpınar festivalde tek sıkıntının salon olduğunu ve salonun oyunlarda dolup taştığını, bazı seyircilerin de oyunu izleyemediğini vurgulayarak bunun da insanların sanata ve sanatçıya olan özlemi ve açlığını ortaya koyduğunu ifade etti.

(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI