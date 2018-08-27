LTB Zabıta Şubesi’nden unlu gıda ve süt ürünü uyarısı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde dükkan veya restoranların kapı önlerine açıkta ve sağlık koşullarına uygun olmayan şekilde bırakılan unlu gıda mamulleri ve süt ürünlerinin toplatılacağını açıkladı.

LTB Zabıta Şubesi’nden yapılan açıklamada tüm işletmelerin halk sağlığı konusuna yasal kıstaslara uyması gerektiği dile getirilirken, sabah saatlerinde dükkanların önüne açıkta ve sağlık koşullarına uygun olmayacak şekilde bırakılan tüm unlu gıda mamulleri ve süt ürünlerinin toplatılacağı vurgusu yapıldı.

