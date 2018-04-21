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"LTB yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şube amirleri ve birim sorumlularına AB Bilgi Merkezi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim semineri düzenlendi.

"LTB yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şube amirleri ve birim sorumlularına AB Bilgi Merkezi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim semineri düzenlendi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:43
"LTB yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şube amirleri ve birim sorumlularına AB Bilgi Merkezi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

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İSG-1 Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Uğur Ergün tarafından verilen eğitimde, LTB yöneticileri, belediyelere yönelik sağlığı ve güvenliği ile genel iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirildi.

LTB Başkanı  Mehmet Harmancı eğitim öncesi yaptığı konuşmada İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ülkede son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çekerek, söz konusu alanda eksiklerin giderilmesi ve çalışanlar için daha güvenli çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.

Harmancı söz konusu alanda  LTB’de çalışmalar yapıldığını belirterek, personelin huzurlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 21.04.2018 15:54
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaBelediyeSağlığıEğitim
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