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20 Kasım 2017 Pazartesi 14:41

LTB YOL KAPAMA DUYURUSU

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren, 27 Kasım Pazartesi gününe kadar,  Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

LTB YOL KAPAMA DUYURUSU
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Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren, 27 Kasım Pazartesi gününe kadar,  Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu.
Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:
Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından  Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayıp, Kızılbaş Kilisesi’nde ana caddeye çıkılan trafik ışıklarına kadar olan 2 kilometrelik alanı kapsayan “Şehit Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.
Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağında tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı projede, 21 Kasım Salı günü başlayacak çalışmalarda Okullar Yolu Kavşağı ile Sivil Savunma arasında kalan ve altyapı çalışmaları tamamen bitmiş alanda yol zemin tamiratı ve asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmaların hava koşullarının elverişli olması halinde 27 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanarak, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasında çalışma yapılacak olan yol çift yönlü olarak trafiğe açılacaktır.
 
21 Kasım Salı sabah 06.00’dan itibaren çalışmalar kapsamında trafikte seyreden sürücüler,
  • Sivil Savunma’nın bulunduğu alandan caddenin soluna (Kızılbaş Kilisesi’ne doğru) mecburi dönüş,
  • Kızılbaş Kilisesi’nden Okullar yolu kavşağına gelindiği zaman (Okullar yolu istikametine) mecburi sol,
  • Okullar Yolu istikametinden gelindiğinde caddeye çıkışta Kızılbaş Kilisesi istikametine mecburi sağ yapmak durumunda olacaktır.

 
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