LTB YOL KAPAMA DUYURUSU

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren, 27 Kasım Pazartesi gününe kadar, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi, yarından itibaren, 27 Kasım Pazartesi gününe kadar, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasındaki yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayıp, Kızılbaş Kilisesi’nde ana caddeye çıkılan trafik ışıklarına kadar olan 2 kilometrelik alanı kapsayan “Şehit Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi”nde çalışmalar devam ediyor.

Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağında tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı projede, 21 Kasım Salı günü başlayacak çalışmalarda Okullar Yolu Kavşağı ile Sivil Savunma arasında kalan ve altyapı çalışmaları tamamen bitmiş alanda yol zemin tamiratı ve asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. Çalışmaların hava koşullarının elverişli olması halinde 27 Kasım Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlanarak, Kızılbaş Kilisesi ile Okullar yolu kavşağı arasında çalışma yapılacak olan yol çift yönlü olarak trafiğe açılacaktır.

21 Kasım Salı sabah 06.00’dan itibaren çalışmalar kapsamında trafikte seyreden sürücüler,