LTB yol kapama duyurusu

HASTANE ÇEMBERİ’NDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK



Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Asfalt Yama ve Kaplama Projesi kapsamında yarın Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yeralan Hastane Çemberi’nde asfaltlama çalışması yapılacak.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah saat 09:00’dan itibaren çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin ilgili bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.







LTB FİDANLIK

Bu arada, Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ile Kemal Aksay Caddesi düzenleme projesi kapsamında LTB Fidanlık ile yeni yapılan çember arasındaki kısım, çalışmalar nedeniylee bu akşam saat 19.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından gece yeniden trafiğe açılacaktır.