Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101869
ALTIN
185.244
DOLAR
4.4553
STERLİN
6.0271
EURO
5.2589
Erdi teminatı yerine getiremedi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KIB-HAS soruşturması sürüyor
KIB-HAS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Meyhane soruşturmasında tutuklu sayısı 5’e çıktı
TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI
Öfkeli abi teminata bağlandı
ÖFKELİ ABİ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

LTB yol kapama duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Asfalt Yama ve Kaplama Projesi kapsamında yarın Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yeralan Hastane Çemberi’nde asfaltlama çalışması yapılacak.

LTB yol kapama duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Asfalt Yama ve Kaplama Projesi kapsamında yarın Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yeralan Hastane Çemberi’nde asfaltlama çalışması yapılacak.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
LTB yol kapama duyurusu

HASTANE ÇEMBERİ’NDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Asfalt Yama ve Kaplama Projesi kapsamında yarın Dr.Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yeralan Hastane Çemberi’nde asfaltlama çalışması yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu güzergah saat 09:00’dan itibaren çalışmalar tamamlanana kadar kısmi ya da tamamen trafiğe kapalı olacak.  Sürücülerin ilgili bölgede trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.


banner277
LTB FİDANLIK


Bu arada, Şht.Ecvet Yusuf Caddesi ile Kemal Aksay Caddesi düzenleme projesi kapsamında LTB Fidanlık ile yeni yapılan çember arasındaki kısım, çalışmalar nedeniylee bu akşam saat 19.30 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından gece yeniden trafiğe açılacaktır. 


 

Son Güncelleme: 17.05.2018 20:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Posta Dairesi “Europa-Köprüler” Konulu Anma Pul Serisini Yarın Satışa Sunuyor...
Posta Dairesi “Europa-Köprüler” Konulu Anma Pul Serisini Yarın Satışa Sunuyor...
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Kıb-Tek’ten duyuru ve çağrı...
Kıb-Tek’ten duyuru ve çağrı...
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
Sağlık Bakanı Filiz Besim, Mesarya Bölgesindeki Sağlık Merkezlerini Ziyaret Etti
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var
Erhürman: “Çökmüş bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız”
Erhürman: “Çökmüş bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız”
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi
Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi
Cumhurbaşkanlığı'nda Yarın “gençlik Çalıştayı” Ve Resepsiyon Var
Cumhurbaşkanlığı'nda Yarın “gençlik Çalıştayı” Ve Resepsiyon Var
Tavşan Peter’ın Masalı Adlı Kitabın Lansmanı 21 Mayıs Tarihinde City Mall’da Yapılacak
Tavşan Peter’ın Masalı Adlı Kitabın Lansmanı 21 Mayıs Tarihinde City Mall’da Yapılacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim