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LTB yeni temizlik uygulamasına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belirlenen toplama gününde çıkarılması halinde evsel atık dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başladığını bildirdi.

LTB yeni temizlik uygulamasına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belirlenen toplama gününde çıkarılması halinde evsel atık dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başladığını bildirdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:04
LTB yeni temizlik uygulamasına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), belirlenen toplama gününde çıkarılması halinde evsel atık dışında kalan tüm atıkları belirlenen program çerçevesinde ve ücretsiz olarak toplamaya başladığını bildirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Temizlik Şubesi ekipleri tarafından 1 Kasım Perşembe günü Küçük Kaymaklı bölgesinde başlatılan temizlik çalışmasına, 2 Kasım Cuma günü Hamitköy ile Haspolat bölgelerinde devam edildi.

LTB’nin yeni temizlik uygulaması kapsamında muhtarlık sınırlarına göre belirlenen bölgelerde 1 Kasım’dan itibaren rutin olarak pazartesi günleri Marmara, Taşkınköy, Göçmenköy, salı günleri Ortaköy, Aydemet, Kumsal, Köşklüçiftlik, çarşamba günleri Suriçi, Çağlayan, Kızılay, Yenişehir, perşembe günleri Küçük Kaymaklı ve cuma günleri ise Hamitköy ve Haspolat bölgelerinde toplama işlemi yapılacak.

Uygulama çerçevesinde, belediye ekipleri evsel atıklar dışında kalan yıkıntılardan veya tadilatlardan çıkan moloz (kaba inşaat atıkları hariç), bahçe temizliği ve budaması ile arazi temizliklerinden çıkan atıklar, eski ev eşyaları ve beyaz eşyaları da bundan böyle bölge bölge belirlenmiş olan günlerde rutin şekilde toplamaya başladı.

Atıklar toplama gününden 1 gün önce evlerin/iş yerlerinin önüne çıkarılıyor.

Programlanmış rutin toplama işlemi sayesinde hem halk sağlığını korumayı hem çevreyi tehdit eden kirliliği artık tarihe gömmeyi hem de görsel olarak çok kötü görüntülere sebep olan olumsuz durum ortadan kaldırılıyor.

LTB, uygulamanın eksiksiz bir şekilde hayata geçirilebilmesi için tüm Lefkoşalılardan evsel atık dışında kalan atıklarını toplama gününden bir gün önce evlerinin/iş yerlerinin önüne düzenli şekilde çıkarmaları için çağrıda bulundu.

Atıkları gününde çıkarmayıp kirlilik yaratanlar için 106. madde uygulanacak

1 Kasım Perşembe günü başlayan uygulama çerçevesinde rutin toplama gününün dışında ev/iş yeri önüne konan atıklar nedeniyle yaratılan kirlilik yine Belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor ve Belediyeler Yasası’nın 106. maddesi (Yasal olarak zorunlu olanlar dışında beldede oturanlara yapılan her türlü hizmetlerin karşılığı belediyelerce ilgililerden ücret olarak alınır. Alınacak bu tür ücretler maliyet bedellerinden düşük olamaz) gereğince ücretlendirilip fatura ediliyor.

Yeni uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve soru için LTB’nin 22 85 221(dahili 1313 ve 1315) numaralı telefonu aranabilir.

Son Güncelleme: 03.11.2018 15:22
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