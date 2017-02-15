LTB, “Yaşlılara Hizmet Projesi”ne Yeni Hizmetler Eklendi

LTB 65 YAŞ VE ÜZERİ ÜYELERE HİZMET BİRİMİ, ÜYELERİNE PERİYODİK SAĞLIK HİZMETİ YANI SIRA PSİKOLOJİK DESTEK, KUAFÖR VE SOSYAL KAYNAŞMA HİZMETİ SUNACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ‘Yaşlılara Hizmet Projesi’ni yeni hizmetlerle geliştirdiğini açıkladı.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı 65 Yaş ve Üzeri Üyelere Hizmet Birimi, 3 bine yaklaşan üyelerine sağlık hizmeti yanında psikolojik destek, kuaför ve sosyal kaynaşma hizmeti de sunacak.

Lefkoşa Belediye sınırları içinde ikamet eden 65 yaş üzeri vatandaşlar LTB’ye başvurması halinde birime üye olabilecek.

ŞEKER, TANSİYON ÖLÇÜMLERİ HER AY; KAN TAHLİLLERİ BELİRLİ PERİYOTLARDA

Hizmetler kapsamında birim üyesi yaşlıların her ay tansiyon ve şeker ölçümleri deneyimli hemşireler tarafından yapılıyor. Belirli periyotlarda kan örnekleri alınarak hastanede tahlile gönderiliyor. Tahlil neticeleri üyelerin ikametgâhlarına teslim edilerek, isteğe bağlı bilgilendirme ve tavsiyelerde de bulunuluyor.

İSTEĞE BAĞLI PSİKOLOG VE KUAFÖR HİZMETİ SUNULUYOR

Bu hizmetlere ek olarak üyelere psikolog hizmeti de sağlanıyor. İsteyen üyeler, önceden randevu almak şartıyla birime bağlı psikolog hizmetinden yararlanabiliyor.

Birim bünyesinde bulunan kuaför de yine isteğe bağlı olarak üyelerin evlerine giderek saç kesimi, saç boyama ve saç bakımı yapıyor.

SOSYAL KAYNAŞMA GÜNLERİ VE HEDİYE TAKDİMLERİ YAPILIYOR

Birim bu tür hizmetler yanında yılın belli dönemlerinde farklı mekanlarda yemek organize ederek, sosyal kaynaşma ortamı da sunuyor. Kura ile belirlenen üyelere sürpriz tatil imkanları yanında Anneler ve Babalar Günü başta olmak üzere belli özel günlerde üyelere hediye takdimi de yapıyor.

HER GÜN 25 ÜYE HASTANEYE TEDAVİYE GÖTÜRÜLÜYOR

Her gün 25 üyenin evlerinden aranarak tedavi için hastaneye götürülüyor ardından ise yeniden evlerine bırakılıyor. Bunun dışında diyaliz hastalarına da hastaneye servis hizmeti sağlanıyor.