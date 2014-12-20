LTB Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi Üyeleri, Güney Lefkoşa’yı Gezdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Rum Belediyesi işbirliğiyle, LTB’ye bağlı Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi’ne kayıtlı 21 yaşlı üyeye Güney Lefkoşa gezisi gerçekleştirildi.

LTB açıklamasına göre, yaşlılar, Lefkoşa Rum Belediyesi’ne ait olan Çok Amaçlı Vakıf Binası ve Leventis Müzesi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, kura sonucu belirlenen 21 yaşlı üye önce belediye aracı ile Güney Lefkoşa’ya geçerek Surlariçi’nde bulunan Leventis Müzesi’ni ziyaret etti.

Müze görevlisinin eşliğinde müzeyi gezen yaşlılara görevli tarafından bilgiler verildi. Müze sonrasında Vakıf binasına gidilerek orada bulunan Kıbrıslı Rum yaşlılarla birlikte yemek yenildi.

Kıbrıslı Türk ve Rum yaşlıların buluştuğu yemeğe Lefkoşa Rum Belediyesi As başkanı Eleni Loukaidou ve diğer meclis üyeleri de katıldı. Açıklamaya göre, eski günleri yâd eden yaşlılar birlikte şarkı söylediler.