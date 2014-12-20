Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

LTB Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi Üyeleri, Güney Lefkoşa’yı Gezdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Rum Belediyesi işbirliğiyle, LTB’ye bağlı Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi’ne kayıtlı 21 yaşlı üyeye Güney Lefkoşa gezisi gerçekleştirildi.

LTB Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi Üyeleri, Güney Lefkoşa’yı Gezdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Rum Belediyesi işbirliğiyle, LTB’ye bağlı Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi’ne kayıtlı 21 yaşlı üyeye Güney Lefkoşa gezisi gerçekleştirildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 12:05
LTB Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi Üyeleri, Güney Lefkoşa’yı Gezdi
banner238

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa Rum Belediyesi işbirliğiyle, LTB’ye bağlı Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi’ne kayıtlı 21 yaşlı üyeye Güney Lefkoşa gezisi gerçekleştirildi.

LTB açıklamasına göre, yaşlılar, Lefkoşa Rum Belediyesi’ne ait olan Çok Amaçlı Vakıf Binası ve Leventis Müzesi’ni ziyaret etti.

Açıklamaya göre, kura sonucu belirlenen 21 yaşlı üye önce belediye aracı ile Güney Lefkoşa’ya geçerek Surlariçi’nde bulunan Leventis Müzesi’ni ziyaret etti.

Müze görevlisinin eşliğinde müzeyi gezen yaşlılara görevli tarafından bilgiler verildi. Müze sonrasında Vakıf binasına gidilerek orada bulunan Kıbrıslı Rum yaşlılarla birlikte yemek yenildi.

Kıbrıslı Türk ve Rum yaşlıların buluştuğu yemeğe Lefkoşa Rum Belediyesi As başkanı Eleni Loukaidou ve diğer meclis üyeleri de katıldı. Açıklamaya göre, eski günleri yâd eden yaşlılar birlikte şarkı söylediler.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Lefkoşa Rum Belediyesi IşbirliğiyleLTB’ye Bağlı Yaşlılara Avrupalı Hizmet Projesi’ne Kayıtlı 21 Yaşlı üyeye Güney Lefkoşa Gezisi Gerçekleştirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim