LTB Ve Sivil Toplum Arasında

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ TARTIŞILDI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” haftası dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu koordinasyonunda “Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin Sorumlulukları” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Cuma günü saat 18.00’de LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Koordinatörü Mine Atlı, belediye meclis üyeleri Alev Denizgil, Çelen Çağansoy ve Onur Olguner ile Baraka, KTÖS, KTOEÖS, Barolar Birliği, FEMA temsilcileri de katıldı.

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA YAPILACAK

Yeni dönemde oluşturulan LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun cinsiyete dayalı şiddet konusunda, sivil toplumla birlikte çalışma ve projeler üreterek hayata geçirme düşüncesinin sonucunda gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında, sivil toplum ile LTB’nin cinsiyete dayalı şiddeti önlemek adına dayanışma şekli tartışıldı.

Toplantıya katılan örgüt temsilcileri LTB’nin bu yöndeki sorumluluklarını ve görmek istedikleri proje ve programları anlatırken LTB ile STÖ’nin bu yöndeki işbirliğinin önemine değinerek bu işbirliğine açık olduklarını kaydettiler. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü dayanışmaya katkı koyacaklarını vurgulayan temsilciler bu toplantıların sürekliliğini talep etti.

Konuşulan öneriler arasında kreş, kadın sığınma evi ve cinsiyet eşitliği eğitimleri öne çıktı