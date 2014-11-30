Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

LTB Ve Sivil Toplum Arasında "Güçbirliği"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” haftası dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu koordinasyonunda  “Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin Sorumlulukları” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

LTB Ve Sivil Toplum Arasında "Güçbirliği"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” haftası dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu koordinasyonunda  “Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin Sorumlulukları” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

30 Kasım 2014 Pazar 13:42
LTB Ve Sivil Toplum Arasında
banner238

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ TARTIŞILDI

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” haftası dolayısıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu koordinasyonunda  “Cinsiyete Dayalı Şiddet ve LTB’nin Sorumlulukları” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Cuma günü saat 18.00’de LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yer alan toplantıya LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Koordinatörü Mine Atlı, belediye meclis üyeleri Alev Denizgil, Çelen Çağansoy ve Onur Olguner ile Baraka, KTÖS, KTOEÖS, Barolar Birliği, FEMA temsilcileri de katıldı.

CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA YAPILACAK

Yeni dönemde oluşturulan LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun cinsiyete dayalı şiddet konusunda, sivil toplumla birlikte çalışma ve projeler üreterek hayata geçirme düşüncesinin sonucunda gerçekleşen yuvarlak masa toplantısında, sivil toplum ile LTB’nin cinsiyete dayalı şiddeti önlemek adına dayanışma şekli tartışıldı.

Toplantıya katılan örgüt temsilcileri LTB’nin bu yöndeki sorumluluklarını ve görmek istedikleri proje ve programları anlatırken LTB ile STÖ’nin bu yöndeki işbirliğinin önemine değinerek bu işbirliğine açık olduklarını kaydettiler. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için her türlü dayanışmaya katkı koyacaklarını vurgulayan temsilciler bu toplantıların sürekliliğini talep etti.

Konuşulan öneriler arasında kreş, kadın sığınma evi ve cinsiyet eşitliği eğitimleri öne çıktı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim