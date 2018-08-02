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LTB ve Makine Mühendisleri Odası ortak hareket kararı aldı

LTB ve Makine Mühendisleri Odası ortak hareket kararı aldı

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:44
LTB ve Makine Mühendisleri Odası ortak hareket kararı aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO), Lefkoşa’ya bağlı işyerlerine bir takım standartlar getirilmesi için ortak hareket etme kararı aldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) bünyesinde yer alan MMO’nun Başkanı Ahmet Ulubay ve oda yetkilileriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede belediye ile odanın ortak çalışma yapacağı konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda Lefkoşa’ya bağlı işyerlerine bir takım standartlar getirilmesi için ortak hareket kararı alındı.

Buna göre hem belediye, hem de oda yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayacak ve yeniden bir araya gelinerek atılacak adımlar netleştirilip kamuoyuna duyurulacak.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 16:58
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