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29 Nisan 2017 Cumartesi 09:18

LTB ve GAÜ İş Birliğinde “Bir Umut Da Siz Olun”

LTB ve GAÜ İş Birliğinde 'Bir Umut Da Siz Olun”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) iş birliğinde “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla Thalassemia hastalarına yönelik kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı’nın öncülüğünde geçtiğimiz sene başlatılan ve GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü farkındalık kampanyası kapsamında önceki gün (27.04.2017), LTB binasında kan bağışı toplama işlemi gerçekleştirildi.



LTB binasında projeye ilişkin bilgilendirmede bulunan GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı “Her damla kan, kurtarılan bir candır” bilinciyle sürdürülmekte olan sosyal sorumluk projesnin 2016-2017 döneminde belediyelerle işbirliğinde devam edeceğini belirtti. Harmancı, Kanın her zaman ve her yerde insan için hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek bu tarz projelerin devam ettirilmesi ve süreklilik kazanmasının önemli olduğunu belirtti.

Nimet Harmancı, ayrıca ilk etkinliğin gerçekleştirilmesinde yanlarında olan ve iş birliği yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve ekibine teşekkür etti. Nimet Harmancı katkıları nedeniyle GAÜ ailesine, Thalassemia Derneği Başkanı Derya Güven , Thalassemia Derneği As Başkanı Ahmet Varoğlu ve Kan Bankası Kimyageri Suat Keskin’e de teşekkür etti.  

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LTB Ve GAÜ İş Birliğinde “Bir Umut Da Siz Olun”
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