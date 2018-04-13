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LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU

LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU

13 Nisan 2018 Cuma 14:38
LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU
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LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU

 

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), her yıl düzenli olarak yapılan hane hane hamamböceğine karşı etkin mücadele çalışmasının Nisan ayının gelmesi ile birlikte başladığını duyurdu.

 LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi’nin ilaçlama konusunda eğitim almış deneyimli ekipleri tarafından, 2 Nisan’da başlatılan çalışmalarda, ev içleri, rögarlar ve kanalizasyon hatları ilaçlanıyor.

 Açıklamada, Hamitköy bölgesinden başlatılan ve LTB sınırları içerisindeki tüm bölgeler ile haneleri kapsayacak çalışmada, hamam böceği mücadelesi yanında evlerin bahçeleri ve bölge sokaklarında sivrisinek üremesine yol açacak kaynaklar da taranarak gerekli müdahalelerin yapıldığı kaydedildi.

 BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜR

 Hamam böceği ile mücadelede jel ile ilaçlama yöntemini kullanan LTB ekipleri, ev sahiplerine sivrisinek ve hamam böceği mücadelesi ile ilgili bilgilendirici broşür vererek mücadele kapsamında yapılması gerekenleri de paylaşıyor.

 Açıklamada, evlerinin ilaçlanmasını isteyen yurttaşların, Alo 185 Şikayet Hattı veya 2285221 (dahili 1441-1410-1490) numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

 HARMANCI: “LTB TAMAMEN BİYOLOJİK MÜCADELE UYGULAMASI YAPAN TEK BELEDİYE”

 İlaçlama çalışması ile ilgili açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hamam böceği ve sivrisinek mücadelesinde her sene düzenli olarak yapılan uygulamalar sayesinde önemli bir başarı sağlandığını kaydetti.

 LTB’nin sivrisinekle mücadelede üç buçuk yıldır kanseri tetikleyen hiçbir madde kullanmayıp tamamen biyolojik mücadele uygulaması yapan tek belediye olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, bu yöntem sayesinde daha önceki yönteme kıyasla yüzde elli daha az bütçe kullanıldığını ve şikâyet sayısının da yüzde elli azaltıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiMehmet HarmancıIlaçlama
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