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LTB “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” Oluşturdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında Kermiya bölgesindeki bir yeşil alanda “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” oluşturdu.

LTB “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” Oluşturdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında Kermiya bölgesindeki bir yeşil alanda “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” oluşturdu.

29 Kasım 2014 Cumartesi 11:12
LTB “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” Oluşturdu
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DİKİLEN FİDANLARIN YANINA “ŞİDDETE DUR DE” VE “ŞİDDETE SON” SLOGANLARI İÇEREN TABELALAR KONULDU

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü” etkinlikleri kapsamında Kermiya bölgesindeki bir yeşil alanda “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı” oluşturdu.

Lefkoşa’da Kermiya bölgesi Kemal Şemiler Caddesi üzerinde bulunan yeşil alanda oluşturulan “Şiddetsiz Lefkoşa Ormanı”na bu sabah 105 fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliği, LTB ile LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu işbirliğinde gerçekleştirildi.

AMAÇ ŞİDDETE DİKKAT ÇEKEREK DURDURMAK

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç fidan dikiminde basına yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı etkinliklerin yapıldığı bu hafta amaçlarının; köklü bir sorun olan kadına şiddetin görünürlüğünü artırmak ve dikkat çekmek olduğunu söyledi. 

LTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Mine Atlı da, kadınlara destek vermek ve kadına yönelik şiddeti durdurmak için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi ve dikilen ağaçların yanlarına “Şiddete dur de”, “Şiddete son” gibi sloganlar içeren tabelalar kondu.

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