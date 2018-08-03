banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95764
ALTIN
198.291
DOLAR
5.0704
STERLİN
6.5911
EURO
5.8754
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
FALYALI HAKKINDAKİ HABER YALANDIR!
Yağmurlu hava geliyor
YAĞMURLU HAVA GELİYOR!
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
banner282
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

LTB sahibi tarafından temizliği yapılamayan özel arsa ve arazilerin temizliklerini yapacak ve ücret alacak

LTB sahibi tarafından temizliği yapılamayan özel arsa ve arazilerin temizliklerini yapacak ve ücret alacak

03 Ağustos 2018 Cuma 11:48
LTB sahibi tarafından temizliği yapılamayan özel arsa ve arazilerin temizliklerini yapacak ve ücret alacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla, sahibi tarafından temizliği yapılamayan özel mülklerin (arsa/arazi) temizliklerini yapacak ve ücret alacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, her yaz döneminde büyük tehlike arz eden ve olası yangınlar ile sinek, böcek, yılan üremesi ile çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için yapılacak uygulama, sorumluluk sahibi mülk sahipleri tarafından yapılmaması halinde, ücretli olarak LTB tarafından yapılacak. 
Metrekaresi 0.25 TL şeklinde makul ücretlendirme ile yapılacak özel mülk temizliklerinin, hizmet bedeli de mal sahibinin faturasına yansıtılacak. 
Belediye Meclisi’nin aldığı karar sonucunda yeni yöntem Eylül ayında uygulanmaya başlanacak. 
Arsa ve arazi sahiplerinin önceden belirtilecek sürede kendi alanlarını temizleme talebinde bulunan LTB, bu temizliklerin yapılmaması halinde ikinci aşamada ise ilgili bölgeyi temizleyerek hizmet bedelini faturaya yansıtma yöntemini uygulayacak. 
Lefkoşa Türk Belediyesi kendi sorumluluk alanlarına ait bölgesel temizliği ise Temmuz ayı başında tamamladı. 
2018 yılının ikinci bölgesel temizlik seferberliği ise Eylül ayında başlayacak ve ilk kez yeni uygulama hayata geçirilecek. 
 

banner288
Son Güncelleme: 03.08.2018 14:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm
Ani ölüm
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
İdris: Büke’nin basında çıkan açıklamalarını üzüntü ile okudum
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Serdar Denktaş BRT’ye konuştu...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “KKTC yurttaşlarının başka ülkelerde aleyhlerine açılacak davalarla veya sonuçlarıyla ilgili iadeleri söz konusu olamaz”
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
“çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” Projesi Kapsamında Film Gösterimi Yapılacak
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Falyalı hakkındaki haber yalandır!
Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı
Beyarmudu’nda 8’inci Patates Festivali başladı
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Hür-İş hükümeti eleştirdi
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor
Tarım Dairesi eğitim çalışmaları Beyarmudu’nda devam ediyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim