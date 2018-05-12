LTB, Sağlık Denetimlerinde 3 İşletmenin Faaliyetlerini Durdurdu!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, üç işletmenin faaliyetlerini eksiklikler nedeniyle durdurdu.



LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 24 Nisan-4 Mayıs arasında 90 işyeri denetledi.



Denetimlerde, Aldemir Kafeterya isimli işletmeye gayrisıhhi ortam nedeniyle para cezası kesildi; Demir Market’in kasap reyonundan bir birim ürün gayrisıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.



Pizza Pizza isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve gayrisıhhi ortam; Erol Cingöz Berber ve Havuzlu Park Afiye Büfe isimli işletmelerin faaliyeti ise, işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.



Bahse konu dönemde 8 kasap, 1 balık satış yeri, 1 piliç satış yeri, 2 unlu mamul imalatı, 11 restoran, 5 büfe, 6 kafeterya, 1 kuruyemiş imalatı, 1 kahvehane, 1 pansiyon, 2 oto galeri, 1 oto yıkama, 18 market, 2 spor salonu, 4 gıda deposu, 1 dernek lokali, 12 eğitim merkezi, 11 kuaför ve berber salonu, 1 dövme stüdyosu, 1 yurt kafeteryası denetlendi.



