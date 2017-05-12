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12 Mayıs 2017 Cuma 10:44

LTB Paylaşım Mutfağı 1 Yaşında

LTB Paylaşım Mutfağı 1 Yaşında
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Paylaşma Ruhunun Somut Örneği LTB Paylaşım Mutfağı 1 Yaşında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından ihtiyaçlı bireylere yönelik günde bir kez yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı 1 yaşında. LTB’nin örnek uygulamalarından biri olan ve LTB personeli tarafından çalıştırılan Paylaşım Mutfağı sosyal mahrumiyetle mücadele çerçevesinde yaşlı, yoksul, özel gereksinimli bireyler, şiddete uğramış bireyler ve mültecilere bir yıldır hizmet veriliyor.



Paylaşım Mutfağı’nın bir yılı geride bırakması nedeniyle de 15 Mayıs Pazartesi günü saat 19:00’da Bedesten’de 1. Yıl Resepsiyonu gerçekleştirilecek. Kimlik temelli olmayan hizmet Yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese hizmet veren Paylaşım Mutfağı’nda mültecilerede haftanın 5 günü, günde 1 öğün (öğle yemeği) yemek sağlanıyor.

Ülkemizdeki yerel yönetimlerde bir ilk olan Paylaşım Mutfağı, LTB ile kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, duyarlı bireylerin işbirliği ve katkılarıyla hizmet verirken, bu anlamda paylaşım ruhununda somut bir örneğini oluşturdu. LTB personeli tarafından çalıştırılıyor “Paylaşmak, el ele vermeyi ve birlikte güzel şeyler yapmaya başarabilmektir” diyerek Paylaşım Mutfağı projesini başlatan LTB, günde 100 kişiye hizmet veriyor. LTB personelinin gerekli eğitimler ve bilgilendirmeler sonrası görevlendirildiği Paylaşım Mutfağı’nda 4 personel mutfakta, 2 personel dağıtımda ve 2 personel de yönetimde görev yapıyor. Menüler diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde Hijyen kurallarına eksiksiz uyulan Paylaşım Mutfağında menüler diyetisyenler ve gıda mühendisleri gözetiminde hazırlanıyor.



Lefkoşa Belediye Pazarı(Bandabuliya)’da hizmet veren Paylaşım Mutfağı’na erişimi olmayan ihtiyaçlı bireylerin evlerine LTB personeli tarafından yemek dağıtımları da yapılıyor. Yaşlı üyelerin etkinliklerinin yemekleri Paylaşım Mutfağı’ndan LTB Yaşlılara Hizmet Birimi üyelerine her salı rutin şekilde Belediye Pazarı’nda (Bandabuliya) düzenlenen etkinliklerinin yemekleri de Paylaşım Mutfağı tarafından sağlanıyor. Bunların yanında, Paylaşım Mutfağı’nda Sivil Savunma Teşkilatı ile iş birliği içerisinde 300 yetişkin ve çocuğua öğlen yemeği organize edildi. Aynı zamanda LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencilerine de belli aralıklarla Paylaşım Mutfağı’nda öğle yemeği organizasyonu düzenlenmeye devam edilmektedir.



Başkan Harmancı: Paylaşım Mutfağı hepimizin LTB Başkanı Harmancı, bir düşünce olarak şekillenen Paylaşım Mutfağı’nın paylaşma ve dayanışma ruhuna sahip toplumumuzun desteği ile hayat bulduğunu söyledi. Başkan Harmancı, Paylaşım Mutfağı’nın 1. Yıl resepsiyonunda katkı sağlayan kurum, kuruluş, sivil toplum ve duyarlı bireylere bir nevi teşekkür ile aynı zamanda paylaşım ruhunu içinde taşıyan bireylerin de buluşması olacağını belirtti. Başkan Harmancı açıklamasına şöyle devam etti: “Paylaşım Mutfağı’nın açılışını yaparken bir ülkede böylesine bir mutfağa ihtiyaç varsa, o ülkede açlık ve sosyal eşitsizlik olduğunu söylemiştim. LTB olarak, kimlik temelli yaklaşmadan, Lefkoşa’da dili, dini, doğum yeri, ırkı farketmeksizin her rengin varlık bulacak ve belediyenin hizmetlerinden yararlanacaktır. 1. Yıl resepsiyonumuzda herkesi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.”  
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LTB Paylaşım Mutfağı 1 Yaşında
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