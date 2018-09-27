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LTB Mezbahası Pazartesi Hizmet Vermeye Başlayacak

LTB Mezbahası Pazartesi Hizmet Vermeye Başlayacak

27 Eylül 2018 Perşembe 14:54
LTB Mezbahası Pazartesi Hizmet Vermeye Başlayacak

MEZBAHANIN DEVREYE GİRMESİYLE TÜK ET FİYATININ DÜZENLENMESİ AMACIYLA KASAPLIK HAYVAN ALIMI YAPMAYA BAŞLAYACAK

DENKTAŞ: “SAĞLIKLI KOŞULLARDA KESİM YAPILMASI VE TÜKETİCİYE DAHA UCUZ ET SUNULMASINI AMAÇLAYAN BİR ÇALIŞMA”


ŞAHALİ: “GIDA GÜVENLİĞİ HEM DE TÜKETİCİYE DAHA UYGUN FİYATA ET SUNULMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM”

HARMANCI: “ÜLKENİN EN MODERN, EN ÇAĞDAŞ VE EN HİJYENİK STANDARTLARDA KESİM YAPMAYA MÜSAİT MEZBAHASI”
 

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bünyesindeki Veteriner Ali Güçlü Mezbahası, 1 Ekim Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.

Hijyenik ve güvenli et sunulması amacıyla tasarlanan mezbahanın 600 küçük baş 80 de büyük baş hayvanı buzluklarda bekletme kapasitesi bulunuyor.

Mezbahanın hizmet vermeye başlamasıyla, et fiyatlarını düşürmek amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu(TÜK) da hayvan yetiştiricilerinden hayvan alımı ve kasaplara karkas halinde hayvan satımına başlayacak.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, mezbahayı ziyaret etti. Ziyarette LTB Başkanı Harmancı Mezbaha hakkında bakanlara bilgi verdi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, mezbahanın daha sağlıklı koşullarda kesim yapılması ve tüketiciye daha ucuz et sunulmasını amaçlayan bir çalışma olduğunu söyledi.

“Et fiyatlarında ucuzlama olacağı kesindir hiç şüphem yoktur” diyen Denktaş, narha karşı olduğunu ancak gerekirse et fiyatlarına narh (Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat) koyabileceğini söyledi.

Tek eksiğin kasaplara eti taşıyacak buzluklu arabalar olduğunu bunun için de gerekli olan çalışmayı başlatacaklarını belirten Denktaş, “Harcanması gereken rakam ne ise onu da harcayacağız” dedi. 

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise mezbahanın hem gıda güvenliği hem de tüketiciye daha uygun fiyata et sunulması bakımından önemli bir adım olduğunu söyledi.

TÜK’in hem hayvan yetiştiricilerinin müracaatları, hem de kasapların talepleri yönünde çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Şahali, tesisin TÜK’ün taleplerini karşılayacak kapasitede olduğunu söyledi.

Şahali, “Ülkede et fiyatlarında makul seviyelere gerileme adımını atabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Hayvan üreticilerinin okka ölçü biriminden satış yapmaması gerektiğini, okkanın kullanımının bırakılmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen halen kullanıldığını ve bunun suç unsuru teşkil ettiğini kaydeden Şahali, satışların kilo üzerinden yapılması gerektiğini TÜK’ün de alımlarını kilo üzerinden yapacağını ifade etti.

TÜK’ün hayvan alım ve satımından herhangi bir kar elde etme öngörüsü bulunmadığını kaydeden Şahali, TÜK tarafından kasaplara etin önceden belirlenecek fiyatlar üzerinden satışının yapılacağını, hayvan üreticilerinin de hayvanlarını TÜK’e önceden belirlenen fiyat üzerinden vereceğini söyledi.

Şahali, bu uygulamanın hayata geçirilmesi aşamasına gelmek üzere olduklarını söyledi.


HARMANCI

LTB Başkanı Harmancı, Mezbahanın gezilmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Mezbahada kesimlerin Pazartesi başlayacağını, Mezbaha’nın TÜK’ün alacağı kesimlik hayvanlar için de kullanılabileceğini söyledi. Harmancı, “Ülke yararına bu mezbahanın kullanılmasının önünde LTB’nin engel olmayacağını belirtmek isterim” dedi

Veteriner Ali Güçlü Mezbahası’nın “ülkenin en modern, en çağdaş ve en hijyenik standartlarda kesim yapmaya müsait mezbaha” olduğunu kaydeden Harmancı, çevre kirliliği yaratmayacak bir altyapıya da sahip olduğunu söyledi.

Harmancı, Mezbaha’da saatte 45 büyükbaş, 200 küçükbaş kesim yapılabileceğini, tesisin 80 büyükbaş 600 küçükbaş hayvanın dinlendirilebileceği 4 soğuk odasına sahip olduğunu belirtti.

Geçmişte hukuksal sorunları olan mezbahanın bugün hukuksal sorunu ve borcunun kalmadığını da belirten Harmancı, piyasaya güvenilir gıda sunulmasında öncü olmayı umut ettiklerini ifade etti.

TAVUK İTHALATI TARTIŞMALARI

Bu arada Erkut Şahali tavuk ithalatına izin verilmesi konusuna da değinerek, bu kararın tüketicinin alım gücüne katkı koyma amacıyla alındığını söyledi.

Şahali, “Tavuk sektöründe taşıyıcı bir firma ve beraberinde küçük birkaç firma söz konusudur. Rekabete dayalı bir ortam söz konusu değildir” dedi.

Serdar Denktaş ise, alınan kararda tavuk eti fiyatlarının dengeye oturtulmasını amaçlandığını, ürünlerin sağlık açısından sıkıntısı olmadığını alınan kararın fiyat açısından etki yapabileceğini söyledi.

Denktaş, yaşanan ekonomik krizin atlatılacağına da inandığını belirtti.




 

Son Güncelleme: 27.09.2018 18:09
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