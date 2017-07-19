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19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:43

LTB Lefkoşa’ya Yeni Köprü İnşa Ettiriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir içi trafik güvenliğini sağlarken aynı zamanda trafiği rahatlatmak ve akışkanlığı sağlamak amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek Gelibolu ve Marmara bölgelerini birbirine bağlayacak yeni bir köprü inşaatına başlayacağını açıkladı.

LTB Lefkoşa'ya Yeni Köprü İnşa Ettiriyor
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Lefkoşa, 19 Temmuz 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir içi trafik güvenliğini sağlarken aynı zamanda trafiği rahatlatmak ve akışkanlığı sağlamak amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek Gelibolu ve Marmara bölgelerini birbirine bağlayacak yeni bir köprü inşaatına başlayacağını açıkladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB ile Sütcüoğlu Limited arasında bugün imzalanan “Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” ihale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sütcüoğlu Limited Direktörü Derviş Sütcüoğlu imza koydu.

Köprü yapımı çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanacak.  Çalışmalar 120 günde tamamlanacak. Marmara Bölgesi 1. Sokak  ile Gelibolu Bölgesi 12. Sokak’ın birleştiği noktada dere üzerine, genişliği 12 metre, 2 gözlü (her bir gözün temiz açıklığı 9 metre eninde) ve yüksekliği 3,65 metre olan bir köprü inşa edilirken bağlantı yolları da yapılacak.

HARMANCI: “BÖLGE TRAFİĞİ RAHATLAYACAK VE TRAFİK AKIŞKANLIĞI SAĞLANACAK”

İhale imza töreninde konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, özellikle bakanlıkların ve devlet dairelerin bulunduğu bölgede çok büyük bir trafik yoğunluğu oluştuğunu ve günün belli saatlerinde diğer bölgelerden gelen sürücülerin de geçiş yolu olarak bu bölgeyi kullanmasıyla trafiğin sıkışma noktasına geldiğini belirterek, iki bölgeyi birbirine bağlayan yeni bir köprü yaparak bu trafiği yayıp rahatlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mevcut köprü yanı sıra inşasına gelecek hafta başlanacak olan bu ikinci köprü ile trafiğe hem bir rahatlama getirmeyi hem de trafiğin akışkanlığını arttırarak bölgedeki yoğunluğun azaltılmasını amaçladıklarını kaydeden Harmancı , trafikte hem rahatlama, hem de güvenliği sağlayacak somut adımlar ve trafik düzenlemelerini yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI

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