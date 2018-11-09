LTB: Lefkoşa’da otomatlarda satılan su tüketime uygun

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşa sınırlarında otomatlarda satılan suyun tüketime uygun olduğunu açıkladı.



LTB, Trodos Su ve Asya Su’ya ait toplam 15 su otomatından alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda mikrobiyolojik analizlerinin yaptırıldığını ve sonuçların da kriterlere uygun olduğunun tespit edildiğini duyurdu.



LTB’den yapılan açıklamada, LTB sınırları içerisinde bulunan içme suyu otomatlarının kontrollerinin düzenli olarak yapılmaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, rutin kontroller çerçevesinde tüm ürünlerin analiz sonuçlarının Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın ilgili tüzüğünde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edildiği kaydedildi.



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