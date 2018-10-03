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LTB, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda Etkinlik Düzenliyor

LTB, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda Etkinlik Düzenliyor

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:30
LTB, Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda Etkinlik Düzenliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), cumartesi günü Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Sevimli Dostlarımızın Yanındayız, Cumartesi Barınaktayız” etkinliği düzenliyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin “mahkeme kararı ile kontrolüne aldığı ve ciddi iyileştirmeler sağladığı” Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan  Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki etkinlik, 13.00-16.00 saatleri arasında yer alacak. 
Etkinlikte, Altın Patiler Derneği, LTB Gençlik Meclisi ve LTB Paylaşım Mutfağı tarafından kurulacak stantlardan elde edilecek gelir barınağa bağışlanacak. 
Ayrıca ziyaretçilerin barınaktaki “sevimli dostları” gezdirme fırsatı bulacağı etkinlikte, isteyenler için de sahiplenme sağlanacak. 
Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda son zamanlarda maddi sıkıntılar nedeniyle yaşanan sorunlar üzerine LTB, barınağın sorumluluğunu almaya yeniden talip olmuştu. 3 dönem önce yapılan protokolle Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği’ne verilen hayvan barınağı, mayıs ayı sonunda mahkeme kararıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin denetimine verilmişti. 
Barınaktaki gerekli dezenfekte, temizlik ve bakım işleri, hayvanların kayıt altına alınması, sağlık kontrolleri ve aşıları ile sahiplendirme işlemleri LTB tarafından görevlendirilen personel tarafından yerine getiriliyor. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:07
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