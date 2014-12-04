LTB Lefkoşa Genelindeki Atıl Alanları Yeşillendirmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), ilkokullarla işbirliği yaparak Lefkoşa genelindeki atıl yeşil alanların ağaçlandırılması projesine, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda devam etti.

LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, projeyle ilgili sembolik işbirliği protokolü LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Okul Müdürü Ahmet Miralay ve öğrencilerden İrem Özduygu arasında imzalandı.

HARMANCI: “ÜLKEDEKİ YEŞİL OLMASI GEREKENDEN GERİDE”

LTB Başkan Harmancı buradaki konuşmasında öğrencilerin ekilen fidanlardan sorumlu olmaları ve idamesini sağlamalarının önemli olduğunu vurgulayarak “Ülkede yeşil ve bitki örtüsü olması gerekenden geride. Bunu değiştirmek şart” dedi.

Konuşmaların ardından Şehit Doğan Ahmet İlkokulu yanında bulunan yeşil alana geçilerek LTB Park Bahçeler, Trafik ve Aydınlatma Şubesi ekiplerinin de yardımıyla fidan dikimi yapıldı.