LTB: ”Kaymaklı-Çağlayan yolundaki drenaj sorunu çözüldü”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kaymaklı -Çağlayan geçiş yolundaki yağmur suyu drenaj sorununun çözüldüğünü açıkladı.



LTB’den yapılan açıklamada, Belediye’nin Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirdiği yağmur suyu drenaj altyapı çalışması ile İsmail Beyoğlu Caddesi’nin devamı olan ve Çağlayan’a bağlanan yolda şiddetli yağmurlar sırasında oluşan yağmur suyu drenaj sorununu çözdüği kaydedildi.



LTB Su ve Altyapı Şubesi tarafından bölgedeki askeri birlik içerisinden geçen yolda pazartesi günü başlayan ve bugün sona eren çalışmalar çerçevesinde 110 metrelik bir mesafe içerisine 30’luk korege borular döşendi, rögar ve ızgaralar yerleştirildi.



LTB’nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirdiği yağmur suyu drenaj altyapı çalışması sayesinde kış mevsiminde başkentteki sorunlu bölgelerden bir tanesinin daha çözüme kavuştuğu kaydedildi.



