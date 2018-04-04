LTB KADIN SIĞINMA EVİ İÇİN ARAÇ ALIMI YAPIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde (LTB) Kadın Sığınma Evi kullanımına verilecek olan 6+1 kapasiteli minibüs araç alımı için ihale sözleşmesi imzalandı.



İhale sözleşmesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kombos Otomotiv Ltd. Satış Müdürü İjan Dinçer Anibal imza koydu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkıları ile alımı gerçekleşen minibusün LTB Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınlar ve çocukların sağlık ile eğitim gibi ihtiyaçları için kullanılacağını belirtti.



Minibüsün alımı ile önemli bir ihtiyacının giderildiğini kaydeden Harmancı, ülkede tek olan ve şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yaşam alanı olan LTB Kadın Sığınma Evi ile ilgili çalışmaların devam edeceğini söyledi.