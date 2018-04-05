LTB ile Veteriner Hekimler Birliği üçüncü kez işbirliğine gidiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokakta yaşamını sürdüren köpeklerin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile üçünce kez işbirliği protokolü imzaladı.

LTB sınırları dahilinde bulunan başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasını öngören protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı imza koydu.

Sahipsiz köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe çip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.

Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

LTB Başkanı Harmancı: “Hayvan popülasyonunu kontrol altına aldık”

Protokol imza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı,Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile üçüncü kez işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Söz konusu işbirliğinin hem sokakta yaşayan dostlarımızın popülasyonunun kontrol altına alması hem de şehir halkının yaşam kalitesi açısından önemli olduğunu kaydeden Harmancı, proje çerçevesinde bugüne kadar 200’e yakın köpeğin kısırlaştırıldığını belirtti.Bugün imzalanan protokol ile bu sayının 300’e ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Harmancı “Yapılan kısırlaştırmalar sonucunda hayvan popülasyonunun artık kontrol altına alındığını görebiliyoruz. Bunlarla birlikte maddi olanaklarımız çerçevesinde adım adım ilerlediğimiz barınağımızın da tamamlandığında bu süreci doğru bir noktadan ele alıp çağdaş bir donanıma sahip bir yapı ile birlikte standart bir seviyeye getireceğiz” dedi.

Projenin gerçekleşmesinde katkı koyan LTB çalışanlarının yanı sıra Veteriner Hekimler Birliği üyelerine de teşekkür eden Başkan Harmancı, LTB ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği işbirliğinin tüm belediyelere örnek olması temennisinde bulundu.

Umut:”LTB ile işbirliğimiz sürecek”

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı ise yaptığı konuşmada, LTB ile üçüncü kez işbirliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, projenin başlatılması kadar sürdürülebilir olmasının da önemli olduğu söyledi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya konuya gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür eden Sayılı, LTB ile işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti.