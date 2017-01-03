FLAŞ HABER

Yoğun Bakımda

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Ocak 2017 Salı 11:45

LTB İLE VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİNİN KISIRLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ PROTOKOL İMZALADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile ikinci kez işbirliği protokolü imzaladı.

LTB İLE VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİNİN KISIRLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ PROTOKOL İMZALADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
LTB İLE VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİNİN KISIRLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ PROTOKOL İMZALADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile ikinci kez  işbirliği protokolü  imzaladı.

LTB sınırları dahilinde bulunan başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasını öngören protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı imza koydu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, başıboş köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe çip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.

Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Protokol imza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Veteriner Hekimler Birliği ile bir müddettir sürdürülen  işbirliğinden dolayı oldukça memnun olduğunu söyledi.

Veteriner Hekimler Birliği ile ilk protokolün 2015 yılının Kasım ayında imzalandığını hatırlatan Harmancı, söz konusu tarihten bugüne kadar geçen süreçte 100 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını belirtti.

Projeye katkı için yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği iki büyük organizasyon düzenlendiğini belirten Harmancı, yurttaşlara duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Projenin ikinci etabı için yeniden bir protokol imzalandığını kaydeden Harmancı, “Umarım projemizin ikinci etabını da başarı ile gerçekleştiririz” dedi. Bu seneki esas hedeflerinin  Çevre Dairesi’nin LTB’ye vereceğine dair söz verdiği barınak yerinin tahsisi  konusunun çözümlenip, biran önce çalışmalara başlanması olduğuna da vurgu yapan Harmancı,  Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile işbirliğinin uzun yıllar kurumsallaşarak devam etmesi temennisinde bulundu.

LTB Başkanı Harmancı ayrıca projenin gerçekleşmesinde katkı koyan LTB çalışanlarının yanı sıra   Veteriner Hekimler Birliği üyelerine de teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı ise konuşmasında LTB ile birlikleri arasında ilk protokolün bir yıl önce imzalandığını belirterek, böyle anlamlı bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

LTB ile birlikleri arasındaki işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunan Sayılı, ilerleyen süreçte barınak sorununun da ortadan kalkmasını umut ettiklerini kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
LtbSokak KöpekleriProtokol
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES OLUMLU KATKI YAPMALI” AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ, HERKES...
DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı DPÖ, Aralık Hayat Pahalılığı Rakamları Açıklandı
Yoğun Bakımda Yoğun Bakımda
Ölüm Korkusu Yaşadı Ölüm Korkusu Yaşadı
TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU! TAKLA ATTI, TARLAYA UÇTU!
Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

AKINCI: “TARİHİ FIRSAT YİTİRİLMEMELİ,...

Haberi Oku