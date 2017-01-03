LTB İLE VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ SOKAK KÖPEKLERİNİN KISIRLAŞTIRILMASIYLA İLGİLİ PROTOKOL İMZALADI

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile ikinci kez işbirliği protokolü imzaladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sokak köpeklerinin kısırlaştırılması amacıyla Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile ikinci kez işbirliği protokolü imzaladı.

LTB sınırları dahilinde bulunan başıboş köpeklerin kısırlaştırılmasını öngören protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı imza koydu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, başıboş köpeklerin çoğalmasını önlemek amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde kısırlaştırılan köpeklerin, operasyon sonrası bir haftalık dönemde bakımları yapılıp, her kısırlaştırılan köpeğe çip takıldıktan sonra, Veteriner Dairesi’ne LTB adına kayıtları yapılıyor.

Uygulama ile kayıtları yapılan köpekler daha sonra hayvan ve çevre sağlığına zarar veremeyecek şekilde uygun koşullara haiz bir yerde barındırılıp, sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

Protokol imza töreninde konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Veteriner Hekimler Birliği ile bir müddettir sürdürülen işbirliğinden dolayı oldukça memnun olduğunu söyledi.

Veteriner Hekimler Birliği ile ilk protokolün 2015 yılının Kasım ayında imzalandığını hatırlatan Harmancı, söz konusu tarihten bugüne kadar geçen süreçte 100 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını belirtti.

Projeye katkı için yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği iki büyük organizasyon düzenlendiğini belirten Harmancı, yurttaşlara duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Projenin ikinci etabı için yeniden bir protokol imzalandığını kaydeden Harmancı, “Umarım projemizin ikinci etabını da başarı ile gerçekleştiririz” dedi. Bu seneki esas hedeflerinin Çevre Dairesi’nin LTB’ye vereceğine dair söz verdiği barınak yerinin tahsisi konusunun çözümlenip, biran önce çalışmalara başlanması olduğuna da vurgu yapan Harmancı, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile işbirliğinin uzun yıllar kurumsallaşarak devam etmesi temennisinde bulundu.

LTB Başkanı Harmancı ayrıca projenin gerçekleşmesinde katkı koyan LTB çalışanlarının yanı sıra Veteriner Hekimler Birliği üyelerine de teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı ise konuşmasında LTB ile birlikleri arasında ilk protokolün bir yıl önce imzalandığını belirterek, böyle anlamlı bir işbirliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

LTB ile birlikleri arasındaki işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunan Sayılı, ilerleyen süreçte barınak sorununun da ortadan kalkmasını umut ettiklerini kaydetti.