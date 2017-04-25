LTB ile UKÜ’den Örnek İşbirliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) işbirliğinde LTB tarafından sürdürülmekte olan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması projesine katkı sağlamak amacı ile bağış kampanyası başlatıldı.UKÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi öğrencileri, LTB’nin sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesine katkıda bulunmak için LTB binası giriş katına ikinci el bağış kutusu yerleştirdi. Yurttaşlar kitap türü ürünlerin yanı sıra ikinci el giysilerini de LTB binasını giriş katında yer alan bağış kutusuna bırakabilir.Bağış kampanyası 28 Nisan Cuma günü tamamlanacak ve toplanan bağışlar pazar günü Açık Pazar’da satışa sunulup elde edilen gelir LTB’nin sokak hayvanlarını kısırlaştırma projesinde kullanılacak.