LTB İle GAÜ İş Birliğinde Arabahmet İlkokulu 4.sınıf Öğrencileri Çiçek Ekti



Arabahmet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Surlariçi’nde bulunan Derviş Paşa Otoparkı’nda çiçek ekti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nün iş birliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar daha renkli bir Lefkoşa için hazırlanan alanda çiçekler dikti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte çiçek ekti.

GAÜ İletişim Fakültesi’nin Halkla İlişkiler dersi kapsamındaki Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesindeki “Her Çocuk Bir Umut” kampanyasının kapanış etkinliği olan çiçek dikiminde, çocukların isimlerinin yazılı olduğu küçük tabelalar da ektikleri çiçeklere monte edildi.

HARMANCI: “YAŞANILAN YERE SAHİP ÇIKMAK ÖNEMLİ”

Etkinlikte konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, çocukların yaşadıkları yeri, bölgeyi, şehri sahiplenmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek LTB olarak gerek sivil toplum örgütlerinin, gerekse üniversitelerin gerçekleştirdikleri bu gibi etkiliklere her zaman destek olduklarını vurguladı.

GAÜ’nün üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği Sosyal Sorumluluk Projesi’nin şehre ve insana dokunan bir bağlantısı olduğunun da altını çizen Harmancı, “Yaşadığımız yeri ne kadar çok seversek, ne kadar çok benimsersek, çok renkliliği ve çok kültürlülüğü de o kadar benimseriz” dedi.

6 HAFTALIK EĞİTİM ÇİÇEK EKİMİYLE SON BULDU

GAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler dersi kapsamında “Kalbimiz Hep Çocuk Kalsın” sloganıyla düzenlenen 6 haftalık eğitimde, “temizlik, diş sağlığı, yerli malı haftası, yılbaşı etkinliği, ‘her şey gider anılar kalır’ ve çiçek ekimi” başlıklarıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

6 haftalık eğitimin son ayağı olan çiçek ekiminde hep birlikte “Daha renkli bir Lefkoşa için el ele verelim, umutlarımızı fidan dikerek yeşertelim” mesajı verildi.

















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