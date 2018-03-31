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LTB İLE BES ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

LTB İLE BES ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

31 Mart 2018 Cumartesi 10:15
LTB İLE BES ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
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LTB İLE BES ARASINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında, uzun bir süreden beridir yürütülen müzakereler sonucunda dün Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, BES adına ise Başkan Mustafa Yalınkaya imza attı.

BES’ten verilen bilgiye göre, Belediye Meclis üyeleri ile BES Yönetim Kurulu üyeleri de imza töreninde hazır bulundu.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, uzun bir süreden beridir yürüttükleri görüşmelerin olumlu sonuçlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 “Bizim hedefimiz sürdürülebilir ve istikrarlı bir LTB’yi hep birlikte yaratmaktır” diyen Yalınkaya, “Sayın Başkana ve tüm belediye meclis üyelerine teşekkür ederiz. Zor bir dönemden daha iyi bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu iyiye gidiş Belediye Başkanımızın, belediye yönetimimizin, sendikamızın ve en önemlisi de emekçi kardeşlerimizin katkıları ile sağlanmıştır” dedi.

Yalınkaya, “Biz belediyemizde istikrar istiyoruz. Bir daha o kötü günlere dönmek istemiyoruz. İmzaladığımız Toplu İş Sözleşmesi hem belediyemize, hem de emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun. Her daim onların haklarını korumaya ve geliştirmeye, aynı zamanda da örgütlü bulunduğumuz belediyenin de gerçeklerini göz önünde bulundurmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa YalınkayaMehmet HarmancıLefkoşa Türk BelediyesiBelediye Emekçileri Sendikası
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