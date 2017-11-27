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27 Kasım 2017 Pazartesi 09:48

LTB İLE AKÜ’DEN PAYLAŞIM MUTFAĞI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ...

LTB İLE AKÜ'DEN PAYLAŞIM MUTFAĞI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ...
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜ) ile imzaladığı çeşitli işbirliklerini içeren protokol kapsamında Paylaşım Mutfağı’nın daha etkin hizmet verebilmesi adına çalışmalar gerçekleştiriliyor. Üniversite bünyesinde bulunan Gastronomi Bölümü ile yürütülen ortak çalışmalar ile Paylaşım Mutfağı’nın menülerinin hazırlanmasına katkı konulurken, mutfak sanatları konusunda da Paylaşım Mutfağı personellerine eğitim veriliyor.

Başta diyet menüler olmak üzere mutfak sanatları konusunda eğitim gören Gastronomi Bölümü öğrencileri haftanın bir günü Paylaşım Mutfağı’na giderek yemeklerin hazırlanmasına yardımcı olurken, LTB Paylaşım Mutfağı personeli de üniversiteye giderek başta diyet menüler olmak üzere, mutfak sanatları üzerine eğitim alıyorlar. Personele bilimsel yenilikler kapsamında farklı hijyen konularında da bilgiler veriliyor.

LTB Paylaşım Mutfağı tarafından yapılan açıklamada, paydaşların artmasının motivasyonu yükselttiğine işaret edilirken, katkı koymak isteyenlerin LTB Paylaşım Mutfağı ile LTB üzerinden temasa geçebileceği ifade edildi. 
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