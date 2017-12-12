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LTB HURDA ATIKLARI KALDIRIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Haspolat bölgesinde Kasım ayında başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Haspolat Sanayi Bölgesi’nin ana girişi olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere çevre kirliliği yaratan hurdaların  kaldırılması için girişim başlattı.

LTB HURDA ATIKLARI KALDIRIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Haspolat bölgesinde Kasım ayında başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Haspolat Sanayi Bölgesi’nin ana girişi olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere çevre kirliliği yaratan hurdaların  kaldırılması için girişim başlattı.

12 Aralık 2017 Salı 14:33
LTB HURDA ATIKLARI KALDIRIYOR
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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Haspolat bölgesinde Kasım ayında başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında Haspolat Sanayi Bölgesi’nin ana girişi olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere çevre kirliliği yaratan hurdaların  kaldırılması için girişim başlattı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Temizlik Şubesi ile Zabıta Şubesi’nin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde kamu alanında hurda atığı olan işletmelere ihbarlar kesilerek süre tanındı. 
Haspolat Sanayi Bölgesi’nin kamusal alanlarının hurda atıklardan temizlenmesi konusunda kararlı olan LTB, dün başlattığı ihbar verme çalışması ile her işletmenin atık malzemelerini kendi arazisine çekmesi veya tamamen kaldırması konusundaki süreci de başlattı. 
Hurdaların kaldırılması çalışmalarıyla paralel olarak Temizlik Şubesi’ne ait iş makineleri de ana yol boyunca biriken çöp,moloz ve otları temizlemeye başladı. 

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