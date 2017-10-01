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01 Ekim 2017 Pazar 09:34

LTB “Hobi Bahçeleri” Uygulaması Başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir genelinde belediyeye ait yeşil alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğayla daha sık buluşmaları için hobi bahçeleri oluşturuyor

LTB 'Hobi Bahçeleri” Uygulaması Başlattı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehir genelinde belediyeye ait yeşil alanlarda yurttaşların üretim yapabilmeleri ve doğayla daha sık buluşmaları için hobi bahçeleri oluşturuyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede ilk uygulama LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve yurttaşların iş birliğiyle Taşkınköy bölgesinde uygulamaya başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, devam eden çalışmaları yurttaşlarla birlikte yerinde inceleyerek belediyenin teknik ekiplerinden bilgi aldı.
Hobi bahçeleri projesi ile yurttaşları doğa ve toprak ile buluşturup kendi ürünlerini yetiştirme imkanının sağlandığını belirten Harmancı, ayrıca Hobi bahçelerinin bölgede yaşayan insanlar için de bir araya gelerek sosyalleşme ortamının da yaratılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Başkan Harmancı, "Özellikle çocukların doğayı ve toprağı sevmelerine olanak tanıyacak bu bahçelerde Lefkoşalılar da organik tarım sayesinde kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirebilecekler” dedi.

Harmancı, ilk uygulama olarak Taşkınköy’ün ardından, farklı bölgelerde de uygulamanın devam ettirileceğini ve Lefkoşa’daki yaşamın bir parçası haline geleceğini belirtti.

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