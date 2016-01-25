LTB Haspolat’ta Çocuklara Yönelik Futbol Okulu Açıyor

LTB HASPOLAT’TA ÇOCUKLARA YÖNELİK FUTBOL OKULU AÇIYOR





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde Haspolat’ta 4-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik futbol okulu açıyor.

LTB basın biriminden yapılan açıklamada, LTB’nin çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma, sosyalleşebilecekleri alanlar yaratma ve Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ndeki haklarına sahip çıkma anlayışıyla çalışma başlattığı ve bu kapsamda Haspolat’ın pilot bölge seçildiği bildirildi.

Haspolat Muhtarlığı ve Haspolat Spor Kulübü işbirliğinde LTB Haspolat Futbol Okulu adı altında açılacak olan okul, şubat ayında hayata geçecek ve futbol okuluna kayıt ile kayıt sonrası antrenmanlar ücretsiz olacak.





