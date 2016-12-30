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30 Aralık 2016 Cuma 10:20

LTB, HASPOLAT İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL YENİ YIL ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

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LTB, HASPOLAT İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL YENİ YIL ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
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LTB, HASPOLAT İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL YENİ YIL ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi, Haspolat İlkokulu’nda okuyan 4. ve 5.sınıf öğrencileri yanında Engelsiz Dans Grubu öğrencilerine özel yılbaşı etkinliği düzenledi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı’daki Barış Manço Parkı içerisinde bulunan kafeteryada gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar eğlendi, dans etti ve sürpriz hediyeler aldı.

Stüdyo 21’in çocuklara dans dersi verdiği etkinlikte, eğitmenlerle birlikte dans da eden öğrenciler, Noel Baba kostümlü animatöre de büyük ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm çocuklarla tek tek ilgilendi, sohbet etti ve hediyelerini dağıttı.

Başkan Harmancı, çocukların yeni yılını kutlarken, onlara eğitim yaşamlarında başarı da diledi.

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LtbHaspolat İlkokuluYılbaşı Etkinliği
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