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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin Denetimleri Sürüyor

LTB Halk Sağlığı Şubesi'nin Denetimleri Sürüyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’nin kent sınırları içerisinde iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimler sürüyor.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 24-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği kontrollerde toplam 116 iş yerini denetledi.

Toplam 17 iş yerine ihbar verildiği denetimlerde; ‘Jungle Bee Eğitim Merkezi, Atlas Dershanesi, Golifa Restoran, Marmara Kebap, Mirbey Börek Evi’ adlı işyerlerine “izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırma, gayrı sıhhi ortam ve çevre kirliliği” nedenleriyle para cezası kesildi.

Vatandaştan gelen şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda, üretmiş olduğu ürün içerisinden yabancı madde çıkmasından dolayı Saadet Fırını isimli iş yerinin faaliyeti de 24 saat durduruldu.

Belediyenin denetlediği iş yerleri, niteliklerine göre şu şekilde sıralandı:
“10 market, 1 gıda deposu, 8 spor salonu, 2 off licence, 1 spor kulübü, 4 oto galeri,  3 pansiyon, 2 internet kafe, 7 berber salonu, 11 eğitim merkezi, 4 kadın kuaförü, 3 güzellik salonu, 3 yurt, 2 süt ürünleri imalathanesi, 13 kasap, 1 tavuk satış yeri,  9 kafeterya, 14 restoran, 7 unlu mamül imalathanesi ve 1 kahve imalathanesi”,

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