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LTB Halk Sağlığı Şubesi Denetimlerini Sürdürüyor

LTB Halk Sağlığı Şubesi Denetimlerini Sürdürüyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:08
LTB Halk Sağlığı Şubesi Denetimlerini Sürdürüyor

1 İŞ YERİNİN FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU, 1 İŞ YERİNDE 1 BİRİM MÜSADERE EDİLDİ, 2 İŞLETMEYE PARA CEZASI KESİLDİ, 18 İŞ YERİNE İHBAR VERİLDİ

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında; 1 iş yerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu, 1 işletmenin bir birimi müsadere edildi, 2 işletmeye para cezası kesildi ve 18 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3- 7 Eylül tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle, geçici olarak durduruldu.

Alemdağ Gıda isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.

Akmar 2 Off Licence isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Belça Kermiya isimli işletmeye ise çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “18 Oto Galeri, 4 Oto Yıkama Yeri, 3 Motosiklet Satışı, 4 İnternet Cafe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 2 Büfe, 4 Eğitim Merkezi, 3 Kuaför Salonu, 13 Restoran, 7 Kafe, 1 Tatlı İmalathanesi, 1 Balık Satış Yeri, 9 Kasap, 2 Gıda Deposu, 9 Market, 3 Spor Salonu”.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 12:18
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