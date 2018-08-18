LTB Halk Sağlığı Şubesi, 67 İş Yeri Denetledi,19 İşyerine Eksiklerinden Dolayı İhbar Verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 67 iş yeri denetledi ve 19 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Hak Sağlığı Şubesi ekipleri, belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 13-17 Ağustos tarihleri arasında 14 market, 4 off licence, 3 dernek lokali, 1 fırın, 3 restoran, 4 kafeterya, 4 bar, 23 oto galeri, 1 oto yıkama, 1 bilardo salonu, 2 kahvehane, 1 internet cafe, kuaför ve berber salonu, 1 eğitim merkezi, 1 park büfesini kontrol etti.



