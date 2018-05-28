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LTB Halk Sağlığı Ekipleri İş Yeri Denetimlerini Sürdürdü...

65 İŞ YERİNİ DENETLEYEN LTB 7 İŞ YERİNE EKSİKLİKLERİNDEN DOLAYI İHBAR VERDİ

LTB Halk Sağlığı Ekipleri İş Yeri Denetimlerini Sürdürdü...

65 İŞ YERİNİ DENETLEYEN LTB 7 İŞ YERİNE EKSİKLİKLERİNDEN DOLAYI İHBAR VERDİ

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:56
LTB Halk Sağlığı Ekipleri İş Yeri Denetimlerini Sürdürdü...

65 İŞ YERİNİ DENETLEYEN LTB 7 İŞ YERİNE EKSİKLİKLERİNDEN DOLAYI İHBAR VERDİ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 65 iş yerini denetledi; denetleme sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre 14 - 18 Mayıs tarihleri arasında 2 fırın, 5 restoran, 9 kafeterya, 2 gıda imalathanesi, 4 kuaför ve berber salonu, 6 kasap, 1 süt imalathanesi, 1 balık satış yeri, 1 kuru temizlemeci, 17 market, 1 dernek lokali, 2 off Licence, 9 spor salonu, 3 oto galeri, 2 su otomatı denetlendi.

UHT SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİ YAPTIRILDI

Denetimler kapsamında ayrıca yerli ve ithal UHT süt ve süt ürünlerinden alınan numunelerin Veteriner Dairesi Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı.

Analizi yapılan tüm ürünlerin steril olduğu tespit edildi. Analizi yapılan ürünler ise şöyle:

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“Pınar UHT Süt Light Organik 1 Lt, Pınar UHT Organik Süt 1 Lt, Pak UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, Pak UHT Süt 1 lt, KOOP UHT Süt 1 Lt, KOOP UHT Süt Yarım Yağlı 1 Lt, KOOP UHT Süt 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Light organik 200 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1/5 Lt, Sütaş UHT Çilekli Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Muzlu  Süt 1/5 Lt, Sütaş UHT Çikolatalı Süt 1/5 Lt, Danone UHT Çikolatalı Süt 180 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü Ballı 500 ml, KOOP UHT Süt Laktozsuz 1 lt, KOOP UHT Süt Yağsız 1 lt, Pınar UHT Süt Kido Çilekli 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Kido Muzlu 1/5 Lt, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Kakao Aromalı 1/5 Lt, Pınar Protein Laktozsuz Vanilya Aromalı 500 ml, Pınar Protein Laktozsuz Kakaolu UHT Süt 1/5 Lt,Pınar Laktozsuz Vanilyalı UHT 500 ml,  Pınar Laktozsuz Kakaolu UHT 500 ml,  Pınar UHT Süt Organik 500 ml, Pınar UHT Çocuk Devam Sütü 500 ml, KOOP UHT Süt kakaolu 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Çilekli 1/5 Lt, KOOP UHT Süt Yarımyağlı 1/5 Lt, Yörsan UHT Muzlu 1/5 Lt, Yörsan UHT Çilekli 1/5 Lt, Yörsan UHT Çikolatalı 1/5 Lt, Pınar UHT Süt Organik 1/5 Lt, Sek UHT Çilekli 1/5 Lt, İçim İçimino UHT Çilekli 1/5 Lt”.


Son Güncelleme: 28.05.2018 14:33
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